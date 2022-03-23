Стало известно, сколько украинцев потеряли работу из-за войны

Главное: Из-за войны в Украине более половины людей потеряли работу. Лишь 22% украинцев работают в обычном режиме.

Детали: Более половины украинцев потеряли работу из-за войны, которую развязала Россия в Украине. 53% сегодня не работают.

Таковы данные опроса, проведенных Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Украина в условиях войны».

«22% работают в привычном режиме, 21% — удаленно или частично, только 2% — нашли себе новую работу. Это показатель не только экономических проблем, но и социально-психологических. Работа — это не только экономика, это привычный образ жизни, общение и взаимодействие с другими, снижает тревогу и повышает самооценку.Существенная часть граждан потеряли такую ​​поддержку и более вероятно получили более высокий уровень дезадаптации. (60%) и тех, кто покинул свой город (66%)», — говорится в сообщении Центра.

Экономическое положение в результате войны не изменилось только у 18% граждан. У 52% значительно ухудшилось, у 28% скорее ухудшилось. Доход «закрывает» базовые потребности человека, дает безопасность и снижает тревогу перед неопределенным будущим.

"40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц. Однако пандемия COVID-19 научила украинцев экономить и процент тех, кто повысил свою материальную безопасность в кризис вырос (во время первого карантина (04.2020) 55% считали, что сбережений им хватит всего на месяц).

Украинцев призывают учесть ситуацию в стране и насколько возможно восстановить поиски работы, чтобы быть занятым и получать зарплату.

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