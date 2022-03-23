Белорусские военные уже связываются с украинцами с просьбой взять их в плен, — ВСУ

Главное: Украинские военные готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси. Белорусские военные уже начали связываться с представителями нашей власти, с просьбой взять их в плен в случае войны.

Детали: Сейчас в Украине до сих пор существует риск присоединения Беларуси к российскому наступлению на территории нашей страны. Об этом заявил пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире UA:Вместе.

«Мы все видим, что украинские Вооруженные Силы готовы к любому ходу событий, и врагу на территории Украины просто нечего делать. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать о том, что в случае вылазки к нам они будут сразу сдаваться в плен», — заявил Фитьо.

В тему: Россия предлагает беларусам деньги за участие в войне против Украины.