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Новости > Белорусские военные уже связываются с украинцами с просьбой взять их в плен, — ВСУ

Белорусские военные уже связываются с украинцами с просьбой взять их в плен, — ВСУ

Александр Панько
23.03.22 16:40
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Белорусские военные уже связываются с украинцами с просьбой взять их в плен, — ВСУ

Главное: Украинские военные готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси. Белорусские военные уже начали связываться с представителями нашей власти, с просьбой взять их в плен в случае войны.

Детали: Сейчас в Украине до сих пор существует риск присоединения Беларуси к российскому наступлению на территории нашей страны. Об этом заявил пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире UA:Вместе.

«Мы все видим, что украинские Вооруженные Силы готовы к любому ходу событий, и врагу на территории Украины просто нечего делать. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать о том, что в случае вылазки к нам они будут сразу сдаваться в плен», — заявил Фитьо.

В тему: Россия предлагает беларусам деньги за участие в войне против Украины.

Тэги: общество, плен, политика, Вооруженные Силы Украины, война, военные, Беларусь

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