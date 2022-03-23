Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Львовщине возобновляют работу детские садики

На Львовщине возобновляют работу детские садики

Агата Кловская
23.03.22 15:12
42
На Львовщине возобновляют работу детские садики

Главное: На Львовщине детским садам разрешили возобновить работу. В очном, дистанционном или смешанном формате — каждое учреждение будет выбирать самостоятельно.

Детали: Во Львовской области садикам разрешили возобновить работу. Об этом заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Такую рекомендацию дал департамент образования и науки ЛОВА, учтя возможности, безопасные условия и запросы родителей.

«С сегодняшнего дня детсады на Львовщине могут возобновить работу. Образовательный процесс возможен в очном, дистанционном или смешанном формате. Это определяет каждое учреждение образования самостоятельно. Соответствующее письмо уже получили руководители отделов образования территориальных общин нашей области», — написал Козицкий.

Он напомнил, что согласно постановлению № 305 Кабмина, детей, которые являются внутренне перемещенными или пострадали от военных действий, в учреждения дошкольного образования могут зачислять в первую очередь.

Так, в учреждение необходимо подать заявление о зачислении ребенка, у которого есть:

— заявление одного из родителей;

— копия свидетельства о рождении;

— медицинская справка, выданная в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», вместе с выводом о том, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования.

«Важно, что при подаче заявления о зачислении ребенка в детсаду один из родителей или другой законный представитель ребенка должен предъявить оригинал документа, который подтверждает право на первоочередное зачисление ребенка, и указать его реквизиты в заявлении», — отметил Козицкий.

Он добавил, что с 14 марта для детей в возрасте от 3 до 6 лет доступна платформа с видеозанятиями детский онлайн-сад.

Проект создали Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, чтобы занять детей познавательными и развивающими активностями. Видеоматериалы доступны на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформе MEGOGO.

В тему: В Украине оценили масштабы разрушений из-за войны.

Тэги: Львов, общество, детский сад, Львовская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

22.03.22 20:33

Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны

Автор: Агата Кловская

Дайджест

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
21.03.22 22:21

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.03.22 14:45

В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов
23.03.22 13:42

Россия предлагает беларусам деньги за участие в войне против Украины, — разведка
23.03.22 13:10

В России назвали условие применения ядерного оружия
23.03.22 12:42

Над посольством РФ в Польше был замечен дым. Жгли документы?
23.03.22 12:40

В Одессе УПЦ принимает переселенцев и кормит бездомных
23.03.22 12:25

На Черниговщине УПЦ оказывает гуманитарную помощь военным, медикам и мирным жителям
23.03.22 12:05

Управделами УПЦ объяснил, почему нельзя роптать на Бога
23.03.22 11:44

В Украине ввели мониторинг цен на социально значимые товары
23.03.22 11:42

В Украине создали сайт для координации гуманитарки
23.03.22 11:40

Киево-Печерская лавра УПЦ передала автомобили для военных госпиталей
23.03.22 13:10

В России назвали условие применения ядерного оружия
23.03.22 11:42

В Украине создали сайт для координации гуманитарки
23.03.22 11:04

В Генштабе опубликовали свежие данные о потерях российских войск в Украине
23.03.22 10:51

В Украине оценили масштабы разрушений из-за войны
22.03.22 12:58

В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
22.03.22 12:37

Польша готовится к войне с Россией, — посол
22.03.22 11:53

В Генштабе обновили данные о потерях России за время войны в Украине
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
22.03.22 08:52

Мэр Борисполя записал резонансное обращение к жителям города
22.03.22 07:58

В ГСЧС заявили, что за время войны Россия уничтожила в Украине сотни домов
18.03.22 09:14

На украинских АЗС основательно подешевело топливо
21.03.22 07:45

В Украину могут ввести миротворцев
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
16.03.22 23:48

Пользователей Windows 11 предупредили о неприятном сюрпризе
16.03.22 17:58

Немецкий профессор предрек крах доллара
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
17.03.22 11:54

В ОП назвали единственный способ остановить войну
18.03.22 11:41

Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины
21.03.22 08:09

Крупный продуктовый супермаркет закрывается в Киеве и трех областях
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
Фото и Видео
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.