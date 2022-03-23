На Львовщине возобновляют работу детские садики

Главное: На Львовщине детским садам разрешили возобновить работу. В очном, дистанционном или смешанном формате — каждое учреждение будет выбирать самостоятельно.

Детали: Во Львовской области садикам разрешили возобновить работу. Об этом заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Такую рекомендацию дал департамент образования и науки ЛОВА, учтя возможности, безопасные условия и запросы родителей.

«С сегодняшнего дня детсады на Львовщине могут возобновить работу. Образовательный процесс возможен в очном, дистанционном или смешанном формате. Это определяет каждое учреждение образования самостоятельно. Соответствующее письмо уже получили руководители отделов образования территориальных общин нашей области», — написал Козицкий.

Он напомнил, что согласно постановлению № 305 Кабмина, детей, которые являются внутренне перемещенными или пострадали от военных действий, в учреждения дошкольного образования могут зачислять в первую очередь.

Так, в учреждение необходимо подать заявление о зачислении ребенка, у которого есть:

— заявление одного из родителей;

— копия свидетельства о рождении;

— медицинская справка, выданная в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», вместе с выводом о том, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования.

«Важно, что при подаче заявления о зачислении ребенка в детсаду один из родителей или другой законный представитель ребенка должен предъявить оригинал документа, который подтверждает право на первоочередное зачисление ребенка, и указать его реквизиты в заявлении», — отметил Козицкий.

Он добавил, что с 14 марта для детей в возрасте от 3 до 6 лет доступна платформа с видеозанятиями детский онлайн-сад.

Проект создали Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, чтобы занять детей познавательными и развивающими активностями. Видеоматериалы доступны на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформе MEGOGO.

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