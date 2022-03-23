В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов

Багочинный храмов Беляевского округа и настоятель Георгиевского храма села Большой Дальник в сослужении собора духовенства совершил чин отпевания воинов Вячеслава и Александра.
Священники от имени Одесской епархии УПЦ выразили соболезнования родным и близким погибших воинов, а также отметили, что Церковь не только будет молиться за упокой душ военных, но и будет поддерживать семьи погибших защитников Украины.
На Буковине настоятель храма в честь Собора Архистратига Божьего Михаила протоиерей Александр Власов в селе Сербичаны совершил отпевание защитницы Украины Веры Анатий.
Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнование семье погибшей и просит всех молиться за упокой ее души.
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил чин отпевания главного сержант-командира отделения 1 ракетного отделения зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергея. Военнослужащий героически погиб отдав свою жизнь защищая цельность нашего Государства.
Архиерей выразил соболезнования семье погибшего героя и призвал всех к молитве о новопреставленном защитнике Украины.
На Харьковщине священники УПЦ отпели воина Андрея Ковальчука на площади возле ДК «Химик» Первомайска.
На Полтавщине архиепископ Новосанжарский Вениамин в храме Всех Святых на Горишнеплавновском кладбище совершил отпевание старшины Вооруженных Сил Украины Дениса Свиридова.
В тему: На Черниговщине, Виннитчине и Харьковщине священники УПЦ отпели украинских воинов.