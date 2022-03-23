Россия предлагает беларусам деньги за участие в войне против Украины, — разведка

Главное: Россия пытается склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной деньгами и бесплатным обучением.

Детали: Президент России Владимир Путин ищет новые методы для втягивания белорусов в войну. Об этом 23 марта сообщило Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят «индивидуальные беседы» с рядовым составом.

«За выполнение „специальных задач“ белорусам предлагается денежное довольствие в размере 1000-1500 долларов в месяц. В дополнение — льготное обучение в российских военных вузах», — заявили в разведке.

Отмечается, что такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

«Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси», — уточнили в ГУР.

В настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры о возможности участия в боевых действиях на территории Украины.

По имеющимся данным, белорусских военных, которые отказываются от участия в так называемой «специальной операции» проверяют на связи с оппозицией, а нелояльных к РФ командиров заменяют.

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