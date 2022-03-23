В России назвали условие применения ядерного оружия

Главное: В Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг РФ пойдет при реальной угрозе государственности.

Детали: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил единственное условие, при котором Россия решится применить ядерное оружие. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг РФ пойдет при реальной угрозе государственности.

«Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию», — заявил Песков.

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