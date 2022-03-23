Над посольством РФ в Польше был замечен дым. Жгли документы?

Главное: Накануне, 22 марта, над зданием посольства РФ в Польше был замечен дым. За неделю до полномасштабного российского вторжения в Украину над посольством РФ в Киеве также фиксировали такую же ситуацию.
Детали: Над зданием посольства России в Варшаве вчера был замечен дым. Об этом сообщает ресурс Open Source Intelligence Monitor.
«Замечено дым над посольством России в столице Польши Варшаве, есть предположения, что российские дипломаты сжигают документы, как было сделано в посольстве России в столице Украины Киеве прямо перед вторжением 24 февраля», — говорится в сообщении.
Указано, что это «не означает, что Россия готовится к вторжению в Польшу, но это может быть сигналом о том, что российские дипломаты почему-то готовятся покинуть столицу».
Вместе с тем указывается, что других фотографий с дымом над посольством, кроме одной, опубликовано не было.
Как отмечает польское издание NaTemat в 2017 году в соцсетях распространялись идентичные фотографии из Сан-Франциско, но русские не покидали посольство, не говоря уже о нападении на США.
«Польша до сих пор поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, и официально нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится», — добавляют в издании.
В тему: Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в Польше уже готовятся к возможному вторжению России.