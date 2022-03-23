На Черниговщине УПЦ оказывает гуманитарную помощь военным, медикам и мирным жителям

Главное: На Черниговщине Нежинская епархия Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь военным Вооруженных Сил Украины, территориальной обороне, медицинским учрежденим, а также пострадавшим от войны жителям Нежинского, Борзнянского и Бобровицкого районов.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, по благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента глава епархиального отдела по делам семьи иерей Александр Гладыш передал многодетным малоимущим семьям Нежина и жителям сел Зруб и Бобрик продукты питания.

Усилиями настоятеля Михайловского храма села Комаровка протоиерея Максима Ярошенко в местную общину был завезен гуманитарный груз. Помощь была доставлена ​​в Комаровскую гимназию, территориальный центр сельского совета, а также Свято-Михайловский храм, где ее могли получить все нуждающиеся.

Отмечается, что продуктами питания обеспечили учащихся гимназии, граждан, эвакуировавшихся из зоны боевых действий, малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие детей-сирот или детей с инвалидностью.

Также Нежинская епархия УПЦ предоставила продукты питания для нужд социальных учреждений Вертиевской и Бобровицкой объединенных территориальных общин.

Духовенством Бобровицкого благочиния была оказана гуманитарная помощь воинам Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны города Бобровица. Продукты питания получили дети-сироты, которые приходятся на воспитании в Старобасанской гимназии-интернате.

Кроме того, епархия отправила гуманитарный груз в деревни Старая Басань, Новая Басань, Старый Быков, Казацкое, Веприк и Вороньки — именно эти населенные пункты сейчас страдают от боевых действий. Иерей Александр Гладыш и протодиакон Григорий Гришко продукты питания для беженцев, проживающих в городе Борзна.

Викарий Нежинской епархии епископ Ладанский Феодосий передал Нежинскому городскому роддому более 200 кг мяса глубокой заморозки.

Также священники епархии доставили гуманитарную помощь в Бахмачскую городскую больницу и больницу-хоспис.

Руководство медицинских учреждений обратилось со словами благодарности митрополиту Нежинскому и Прилуцкому Клименту, священникам епархии, которые несут волонтерское служение, и ко всем причастных к подготовке и предоставлению данной помощи.