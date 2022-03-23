В Украине ввели мониторинг цен на социально значимые товары

Главное: В Украине планируют мониторить цены на социально значимые товары. Делать это хотят каждый день.

Детали: В Украине вводится ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Сделала это Госпродпотребслужба.

Отмечается, что решением правительства прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора.

Информируется, что государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться лишь для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию.

В список таких товаров попали: мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное, сахар кристаллический, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель и этанол (раствор 96%).

Также в перечень включили: нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные, антибактериальные лекарственные средства отечественные, бензин (марки А-92, А-95), дизельное топливо и газ сжиженный для автомобилей.

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