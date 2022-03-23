В Украине создали сайт для координации гуманитарки

Главное: В Украине заработал официальный сайт для координации гуманитарной помощи — help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, куда отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 марта, сообщил о создании сайта help.gov.ua — там каждый желающий может предоставить или получить гуманитарную помощь.

Только за две прошедшие недели в Украину поступило более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов, однако обращений по оказанию помощи — еще больше.

«Поэтому чтобы максимально упростить процесс, созданный сайт help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это — для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7», — сказал Зеленский.

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