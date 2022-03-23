Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На украинскую армию выделили еще десять миллиардов гривен

На украинскую армию выделили еще десять миллиардов гривен

Александр Панько
23.03.22 09:15
125
На украинскую армию выделили еще десять миллиардов гривен

Главное: Десять миллиардов гривен выделили на украинскую армию. Сделало это правительство.

Детали: Правительство выделило на украинскую армию еще десять миллиардов гривен. В рамках программы «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования».

Распоряжение было принято в понедельник, 21 марта.

Ожидается, что деньги пойдут на закупку вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины.

Информируется: «Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета».

В тему: Жертвами войны в Украине стал уже 121 ребенок.

Тэги: общество, армия, новости науки, ВСУ

Комментарии

Статьи

22.03.22 20:33

Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны

Автор: Агата Кловская

Дайджест

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
21.03.22 22:21

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.03.22 09:09

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
23.03.22 09:00

Жертвами войны в Украине стал уже 121 ребенок
23.03.22 08:53

Сигареты в Украине стали «критическим импортом»
22.03.22 18:05

Предстоятель УПЦ призвал просить, чтобы Господь смягчил сердца воюющих против украинцев
22.03.22 16:59

В Украину идут две волны потепления
22.03.22 16:50

Святогорская лавра УПЦ и ее скиты приняли более 400 беженцев
22.03.22 16:13

Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
22.03.22 15:40

Поместные Православные Церкви и волонтеры передают гуманитарную помощь епархиям УПЦ
22.03.22 15:36

В Европарламенте назвали Россию страной-террористом
22.03.22 15:15

В УПЦ рассказали, как поститься во время войны
22.03.22 12:58

В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
22.03.22 12:37

Польша готовится к войне с Россией, — посол
22.03.22 11:53

В Генштабе обновили данные о потерях России за время войны в Украине
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
22.03.22 08:52

Мэр Борисполя записал резонансное обращение к жителям города
22.03.22 07:58

В ГСЧС заявили, что за время войны Россия уничтожила в Украине сотни домов
21.03.22 16:53

Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
21.03.22 15:37

Шмыгаль пообещал переселенцам денежную помощь
21.03.22 15:09

Украина и РФ провели очередной раунд переговоров
21.03.22 14:54

В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
18.03.22 09:14

На украинских АЗС основательно подешевело топливо
21.03.22 07:45

В Украину могут ввести миротворцев
16.03.22 11:01

В России запретили ряд звезд шоу-бизнеса (СПИСОК)
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
16.03.22 23:48

Пользователей Windows 11 предупредили о неприятном сюрпризе
16.03.22 11:28

Эксперты предрекают России скорый дефолт
16.03.22 17:58

Немецкий профессор предрек крах доллара
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
17.03.22 11:54

В ОП назвали единственный способ остановить войну
18.03.22 11:41

Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины
Фото и Видео
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.