На украинскую армию выделили еще десять миллиардов гривен

Главное: Десять миллиардов гривен выделили на украинскую армию. Сделало это правительство.

Детали: Правительство выделило на украинскую армию еще десять миллиардов гривен. В рамках программы «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования».

Распоряжение было принято в понедельник, 21 марта.

Ожидается, что деньги пойдут на закупку вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины.

Информируется: «Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета».

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