Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Главное: Владимир Зеленский поговорил с Папой Римским. Он пригласил Франциска в Украину.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Папой Римским Франциском. Глава государства пригласил лидера католиков посетить нашу страну.

Он сообщил, что поблагодарил Франциска за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину.

Владимир Зеленский поведал: «Пригласил посетить наше государство в это важное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца».

В тему: Папа Римский назвал происходящее в Украине «резней».