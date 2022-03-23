Жертвами войны в Украине стал уже 121 ребенок

Главное: С начала войны в Украине погиб 121 ребенок. 167 несовершеннолетних получили ранения.

Детали: Из-за войны России в Украине продолжают гибнуть дети. Цифры на среду, 23 марта, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погиб 121 ребенок.

Кроме этого 167 несовершеннолетних получили ранения.

Отмечается, что в результате обстрелов было повреждено 548 учебных заведений, 72 из них разрушены полностью. Поясняется, что это более 220 школ, 155 детских садов.

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