Сигареты в Украине стали «критическим импортом»

Главное: В перечень товаров критического импорта в Украине внесли сигареты. Решение правительства.

Детали: В Украине сигареты было решено внести в перечень товаров критического импорта. Кабинет министров принял постановление, дополнив список.

Отметим, что для закупки товаров из этого перечня разрешено покупать валюту.

Информируется, что в список были включены сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты, папиросы из табака или его заменителями.

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