Из Украины могут эвакуировать тяжелых пациентов

Главное: Тяжелых пациентов из Украины могут эвакуировать. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Глава Бюро ВОЗ в нашей стране Ярно Хабихт заявил, что тяжелых пациентов могут эвакуировать заграницу. Об этом передает РБК-Украина.

Медицинский чиновник сказал: «ВОЗ с партнерами также обсуждает со странами ЕС возможную эвакуацию некоторые пациентов. Онкобольные дети уже были вывезены в соседние страны. Есть много дискуссий и о пациентах с другими заболеваниями».

По его словам, система здравоохранения в Украине сейчас вынуждена переориентироваться на лечение травм, из-за чего наиболее уязвимые пациенты могли получить помощь в других странах.

В тему: В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали уже 902 мирных жителей.