В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали уже 902 мирных жителей

Главное: Жертвами войны в Украине стали 902 мирных жителей. Данные приводят в ООН.

Детали: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека привело данные по жертвам среди мирного населения во время войны в Украине. Цифры приводят на 19 марта.

Сообщается, что жертвами войны с Россией стали 902 человека – это 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Отмечается: «В Донецкой и Луганской областях 248 гражданских убиты и 744 получили ранения. Из них на подконтрольной Украине территории 195 убиты и 561 ранен, а на территории, т.н. ЛДНР – 53 убиты и 183 ранены».

Информируется, что в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях 654 жертвы и 715 пострадавших.

Всего ранения получили 1 459 человек.

В ООН говорят, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения вызвало применение оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Резюмируется, что фактические цифры потерь среди гражданского населения выше, так как получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие данные ожидают подтверждения. Это касается Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

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