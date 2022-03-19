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Новости > На Ровенщине, Полтавщине, Черкащине и Харьковщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов и волонтеров

На Ровенщине, Полтавщине, Черкащине и Харьковщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов и волонтеров

Александра Кудрявцева
19.03.22 15:05
133
На Ровенщине, Полтавщине, Черкащине и Харьковщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов и волонтеров
Главное: Священники Ровенской, Сарненской, Полтавской, Уманской и Харьковской епархий Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших украинских военнослужащих и волонтеров.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, на Ровенщине в селе Симонов чин погребения Романа Чумака — Героя, погибшего в результате ракетного удара по телевышке в Антополе, совершили священники Ровенской епархии.
 
«Романа я знал давно, потому что родились и выросли с ним в одном селе. А еще он был прихожанином нашей церкви, поэтому часто общались. Роман был очень приветливым, доброжелательным, честным и искренним человеком. Он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал», — рассказывает настоятель храма Всех Волынских святых города Ровно протоиерей Михаил Жаровский.
 
Еще одного Защитника Украины, погибшего в результате авиаудара в Антополе, отпели священники Сарненской епархии УПЦ в городе Костополь. 18-летний Денис Алексеенко, студент ІІ курса местного медицинского колледжа, одним из первых стал добровольцем в защиту Родины.
 
«Последний путь Героя прошел по дороге от дома в храм через медколледж, где он учился. Преподаватели и студенты склоняли головы и становились на колени, дорогу устилали живыми цветами», — сообщают местные СМИ.
 
В Полтавской епархии в последний путь провели 48-летнего Защитника Украины, жителя села Николаевка, Игоря Савко.
 
«В 2014-2015 и 2017-2018 годах Игорь был добровольцем на Востоке. 13 марта 2022 года, защищая поселок Нововоронцовка Херсонской области, наш земляк погиб», — сообщает епархиальный сайт.
 
Чин отпевания совершил настоятель Свято-Покровского храма города Кобеляки протоиерей Георгий Момоход.
 
На Черкащине священники Уманской епархии во главе с настоятелем Преображенского храма Звенигородки протоиереем Иоанном Лупаком совершили отпевание старшего лейтенанта Игоря Харченко.
 
«Старший лейтенант Игорь Харченко родился 15 октября 1967 года. Получил военное образование в Киевском высшем командном общевойсковом училище. В 2020 подписал контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины. Погиб 14 марта защищая Родину от врага в бою во время обороны Киева», — говорится в сообщении.
 
Настоятель Свято-Николаевского храма города Люботин Харьковской епархии протоиерей Иоанн Илинич совершил отпевание волонтера Юрия Волчкова, погибшего 16 марта во время обстрела Харькова.
 
В тему: В епархиях УПЦ простились с погибшими защитниками Украины.

Тэги: УПЦ, отпевание, воины

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