В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка

Главное: Лучшей помощью тем, кто потерял своих детей, является искреннее сочувствие и молитва.

«Гибнут дети, смерть забрала более 100 наших детей. В отчаянии, слезах и неописуемом горе находятся родители и родственники. С искренним желанием помочь сегодня мы плачем с плачущими (Рим. 12:15), потому что эти люди рядом с нами и они наши ближние. Казалось бы, не хватит слёз, не будет достаточно слов утешения, но та поддержка, которую окажем, будет реальной помощью. Средства такой помощи могут быть разного характера, главное — наше участие в беде, постигшей отца и мать, дедушку и бабушку — семью», — отметил митрополит Пантелеимон.

По словам архиерея, чтобы помочь, нужно часть чужой боли принять на себя, воспринять её как личную боль.

«Конечно, это тяжело и не каждый способен на такой шаг, но без такого сочувствия помочь будет сложно», — добавил он.

Владыка считает, что если такой настрой отсутствует, а желание помочь не угасло, самой лучшей помощью будет молитва, просьба к Господу принять душу почившего ребёнка в обители Царства Небесного, родителям и близким послать утешение и облегчение душевных страданий. «Молитва — это тоже помощь», — подчеркнул глава Синодального отдела.

«В крайнем отчаянии родители, потерявшие сына или дочь, спрашивают Бога: „Почему Ты забрал у нас ребёнка?“. В Новом Завете есть свидетельства о том, как Господь наш Иисус Христос воскресил 12-летнюю дочь начальника синагоги (Лк. 8:41–56), вдове возвратил из власти смерти к жизни умершего сына (Лк. 7:11–18). То есть не Бог, а смерть забирает детей. А она возникла из-за греха, и только человеческая жестокость, бессердечность убивают сегодня наших детей», — пояснил иерарх УПЦ

В завершении митрополит Пантелеимон призвал родителей, несмотря на всю тяжесть испытания, несите дальше свой крест и жить, чтобы родить ещё детей или усыновить.