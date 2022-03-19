Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка

В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка

Александра Кудрявцева
19.03.22 13:10
141
В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка
Главное: Лучшей помощью тем, кто потерял своих детей, является искреннее сочувствие и молитва.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи митрополит Пантелеимон (Поворазнюк).
 
«Гибнут дети, смерть забрала более 100 наших детей. В отчаянии, слезах и неописуемом горе находятся родители и родственники. С искренним желанием помочь сегодня мы плачем с плачущими (Рим. 12:15), потому что эти люди рядом с нами и они наши ближние. Казалось бы, не хватит слёз, не будет достаточно слов утешения, но та поддержка, которую окажем, будет реальной помощью. Средства такой помощи могут быть разного характера, главное — наше участие в беде, постигшей отца и мать, дедушку и бабушку — семью», — отметил митрополит Пантелеимон.
 
По словам архиерея, чтобы помочь, нужно часть чужой боли принять на себя, воспринять её как личную боль.
 
«Конечно, это тяжело и не каждый способен на такой шаг, но без такого сочувствия помочь будет сложно», — добавил он.
 
Владыка считает, что если такой настрой отсутствует, а желание помочь не угасло, самой лучшей помощью будет молитва, просьба к Господу принять душу почившего ребёнка в обители Царства Небесного, родителям и близким послать утешение и облегчение душевных страданий. «Молитва — это тоже помощь», — подчеркнул глава Синодального отдела.
 
«В крайнем отчаянии родители, потерявшие сына или дочь, спрашивают Бога: „Почему Ты забрал у нас ребёнка?“. В Новом Завете есть свидетельства о том, как Господь наш Иисус Христос воскресил 12-летнюю дочь начальника синагоги (Лк. 8:41–56), вдове возвратил из власти смерти к жизни умершего сына (Лк. 7:11–18). То есть не Бог, а смерть забирает детей. А она возникла из-за греха, и только человеческая жестокость, бессердечность убивают сегодня наших детей», — пояснил иерарх УПЦ.
 
В завершении митрополит Пантелеимон призвал родителей, несмотря на всю тяжесть испытания, несите дальше свой крест и жить, чтобы родить ещё детей или усыновить.
 
В тему: В УПЦ создали чат для психологической поддержки беженцев.

Тэги: война, дети, УПЦ

Комментарии

Статьи

17.03.22 10:31

Великий голод 2022: уже скоро?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Аферист Роман Фелик и его пирамида Helix ограбили миллион украинцев
19.03.22 17:36

Аферист Роман Фелик и его пирамида Helix ограбили миллион украинцев

Автор: World news

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.03.22 18:39

Ушлый аферист Роман Фелик и пирамида Helix ограбили миллион украинцев, утверждают СМИ
19.03.22 15:05

На Ровенщине, Полтавщине, Черкащине и Харьковщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов и волонтеров
19.03.22 12:40

В Киевских духовных школах УПЦ рассказали, как помогают нуждающимся
19.03.22 12:27

PayPal заработал в Украине, но есть проблемы
19.03.22 12:15

Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны
19.03.22 11:50

Молдавская Православная Церковь оказала помощь Украине на 350 тыс долларов
19.03.22 11:30

Ректор и студенты КДАиС УПЦ сдали кровь для украинских военных
19.03.22 11:22

В Генштабе обновили потери России в Украине
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
19.03.22 10:50

Дмитрий Дубилет перебрался в Израиль?
19.03.22 12:27

PayPal заработал в Украине, но есть проблемы
19.03.22 11:22

В Генштабе обновили потери России в Украине
18.03.22 15:58

В ОП рассказали, когда закончится активная фаза войны
18.03.22 14:53

Стало известно, сколько людей погибли в Киеве с начала войны
18.03.22 14:30

Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов
18.03.22 13:28

В Кремле назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
18.03.22 12:39

Озвучены два варианта окончания войны в Украине
18.03.22 10:01

Генштаб ВСУ заявил, что на войне в Украине уже погибли 14,2 тысячи российских солдат
17.03.22 19:08

В ОП рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Путиным
17.03.22 13:40

Возможно, третья мировая война уже началась, — Зеленский
15.03.22 07:00

Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном
13.03.22 18:31

В Киеве задержан больной раком православный публицист Ян Таксюр. Его держат в СИЗО
19.03.22 18:39

Ушлый аферист Роман Фелик и пирамида Helix ограбили миллион украинцев, утверждают СМИ
12.03.22 19:25

На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
14.03.22 14:45

Россия решила не возвращать чужие самолеты, взятые в лизинг
14.03.22 18:23

В ГПУ анонсировали обмен пленными
13.03.22 16:17

Названы самые горячие точки на фронтах
13.03.22 15:52

В Святогорске российские войска бомбили объекты нашей ПВО
16.03.22 11:01

В России запретили ряд звезд шоу-бизнеса (СПИСОК)
13.03.22 11:55

Президент Украины поблагодарил УПЦ за помощь в организации гуманитарного коридора в Мариуполе
Фото и Видео
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с переселенцами
Российский военный рассказал жене, как командование их обманывает, — перехват разговора
Российский военный рассказал жене, как командование их обманывает, — перехват разговора
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Командиры армии РФ дают добро на расстрел мирных жителей?
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
Появилась информация, что русские солдаты якобы украли унитаз из музея на Запорожье
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.