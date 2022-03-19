PayPal заработал в Украине, но есть проблемы

Главное: Платежная система PayPal заработала в Украине. Но с работой системы на нашем рынке есть определенные нюансы.

Детали: 17 марта 2022 года популярная платежная система PayPal наконец-то заработала в Украине. Но с работой системы на нашем рынке есть определенные нюансы, ведь это все еще не полноценный запуск.

Есть технические сложности: PayPal, к примеру, работает с картами не всех украинских банков. Запуск также не принес хороших новостей украинским предпринимателям: из-за этой системы по-прежнему нельзя принимать оплату за товары или услуги из-за границы. Об этом сообщает финансовый консультант и основатель сервиса iPlan Любомир Остапов, пишет АИН.

Как именно PayPal работает сейчас в Украине?

Можно на личный счет принимать переводы из-за границы и выводить их на украинские карты. Это и есть те p2p-переводы, которые компания анонсировала в Украине официально. Но получать оплаты за товары и услуги нельзя, только принимать личные переводы.

Смогут ли eBay, Etsy, Patreon и другие платить деньги на украинские личные аккаунты в PayPal?

Это еще предстоит протестовать, как пишет Остапов. По его мнению, слухи о том, что сервис открылся для украинских пользователей до 30 июня, бессодержательны, ведь компания уже проинвестировала деньги и ресурсы в этот запуск. Вероятно, сервис будет работать на украинском рынке и в дальнейшем.