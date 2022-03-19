Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны

Киево-Печерская лавра раздаёт одежду, лекарства, средства гигиены, предметы для ухода за детьми в храме преподобного Агапита Печерского по адресу: улица Лаврская, 23.
Отмечается, что в гостиницах лавры разместилось более 200 беженцев.
Также Свято-Покровский Голосеевский монастырь приютил около 250 человек.
Свято-Введенский монастырь принял более 30 беженцев и еще 20 братия разместила в скиту в селе Томашевка. Как рассказали в обители, к ним приехали не только киевляне, но и пострадавшие жители Фастова и Белой Церкви.
Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь один из самых компактных в столице, но, тем не менее, смог разместить у себя 15 человек.
Также Зверинецкий монастырь собрал и передал в Управление по социальной защите Печерской райадминистарции Киева продуктовые наборы и средства личной гигиены. Это позволит централизовано распределить продукты первой необходимости среди наиболее незащищенных жителей столицы.
«Для ежедневной раздачи малоимущим и многодетным семьям переданы 110 продуктовых наборов — крупы, макароны, мука, консервы, соленья, подсолнечное масло, шампуни с гелем для душа, а также партию хлеба монастырской выпечки», — сообщается на сайте монастыря.
Сёстры Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании приняли около 100 человек. «В основном, это женщины с детьми. Есть даже трёхмесячные грудные младенцы», — говорят в обители.
Все беженцы получают в столичных монастырях кров, полноценное питание и духовную поддержку, а нуждающиеся киевляне — укрытие от обстрелов, бесплатные обеды и гуманитарную помощь.
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