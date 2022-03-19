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Новости > Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны

Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны

Александра Кудрявцева
19.03.22 12:15
119
Столичные монастыри УПЦ помогают беженцам и пострадавшим от войны
Главное: В Киеве монастыри Украинской Православной Церкви принимают беженцев и раздают гуманитарную помощь нуждающимся.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам, столичные обители с первых дней военных действий открыли свои двери для всех пострадавших.
 
Киево-Печерская лавра раздаёт одежду, лекарства, средства гигиены, предметы для ухода за детьми в храме преподобного Агапита Печерского по адресу: улица Лаврская, 23.
 
Отмечается, что в гостиницах лавры разместилось более 200 беженцев.
 
Также Свято-Покровский Голосеевский монастырь приютил около 250 человек.
 
Свято-Введенский монастырь принял более 30 беженцев и еще 20 братия разместила в скиту в селе Томашевка. Как рассказали в обители, к ним приехали не только киевляне, но и пострадавшие жители Фастова и Белой Церкви.
 
Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь один из самых компактных в столице, но, тем не менее, смог разместить у себя 15 человек.
 
Также Зверинецкий монастырь собрал и передал в Управление по социальной защите Печерской райадминистарции Киева продуктовые наборы и средства личной гигиены. Это позволит централизовано распределить продукты первой необходимости среди наиболее незащищенных жителей столицы.
 
«Для ежедневной раздачи малоимущим и многодетным семьям переданы 110 продуктовых наборов — крупы, макароны, мука, консервы, соленья, подсолнечное масло, шампуни с гелем для душа, а также партию хлеба монастырской выпечки», — сообщается на сайте монастыря.
 
Сёстры Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании приняли около 100 человек. «В основном, это женщины с детьми. Есть даже трёхмесячные грудные младенцы», — говорят в обители.
 
Все беженцы получают в столичных монастырях кров, полноценное питание и духовную поддержку, а нуждающиеся киевляне — укрытие от обстрелов, бесплатные обеды и гуманитарную помощь.
 
В тему: В УПЦ рассказали о помощи Церкви украинским военным, беженцам и нуждающимся.
 

Тэги: беженцы, гуманитарная помощь, УПЦ

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