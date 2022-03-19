Молдавская Православная Церковь оказала помощь Украине на 350 тыс долларов

Главное: Молдавская Православная Церковь, с момента начала военных событий в Украине, инициировала в помощь беженцам и пострадавшим от боевых действий ряд гуманитарных акций на общую сумму 6 450 000 лей (350 тысяч долларов).

Детали: Как сообщает Как сообщает mitropolia.md, по благословению Митрополита Кишиневского и всей Молдовы Владимира поддержка Церкви распространяется как на беженцев, нашедших приют в Молдавии, так и оставшихся в Украине.

«С самого первого дня через приходы и общественно-благотворительные организации и социальные столовые Молдавской Церкви ежедневно распределяется более 2000 порций с горячей едой в пунктах пересечения государственной границы и в нескольких центрах размещения беженцев по всей стране.

Помимо ежедневных горячих обедов, священнослужители и прихожане молдавских храмов и монастырей, социальных и благотворительных учреждений, а также православные волонтерские группы предлагают семьям беженцев размещение во временном жилье, бесплатный транспорт, продуктовые наборы, фрукты и сладости, предметы гигиены, детские игрушки, одеяла, полотенца, постельное белье, одежду, книги и школьные принадлежности для детей и студентов, другие предметы первой необходимости», — сообщается на сайте.

По линии социальных услуг, Церковь в сотрудничестве с государственными и благотворительными учреждениями оказывает беженцам духовную и молитвенную поддержку, материальную и медицинскую помощь, заботится о трудоустройстве взрослых, а также о размещении детей в дошкольных и школьных заведениях Молдовы.

Как отмечает Синодальный отдел социальной деятельности и благотворительности Кишиневской Митрополии, на сегодняшний день оказанной гуманитарной поддержкой Молдавской Церкви воспользовались около 15 тысяч украинских граждан.