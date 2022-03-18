Украинцам рассказали, как выявить диверсанта

Главное: ССО объяснили украинцам, как выявить диверсанта. Создана целая инструкция.

Детали: Силы специальных операций рассказали, как выявить диверсанта. Об этом сообщается в Telegram.

Как отмечается, член ДРГ избегает толпы, сохраняет дистанцию ​​между людьми, боится зрительного контакта.

Также диверсант изучает схемы движения и расписание общественного и пригородного транспорта, стоит около карт дольше других. Он плохо знает окружающую территорию, не ориентируется в названиях улиц. Спрашивает прохожих, как куда-то пройти.

Кроме этого, ДРГ часто используют железнодорожный транспорт. Используют для передвижения фургоны, микроавтобусы и внедорожники. Могут действовать группами по 10 человек или подгруппами по три человека.

Также они обычно снимают квартиры для проживания.

В тему: В ОП рассказали, когда закончится активная фаза войны.