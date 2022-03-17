Россия в Украине потеряла войск больше, чем США за 20 лет

Главное: Американские СМИ утверждают, что за три недели войны в Украине Россия потеряла войск больше, чем США за 20 лет в Ираке и Афганистане. Ошеломляющие потери, накопленные всего за три недели боев, серьезно влияют на боеспособность российских подразделений.

Детали: За три недели войны в Украине Россия потеряла более семи тысяч военных. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные разведки США (при этом по данным Генштаба Украины, эта цифра превышает 14 тысяч).

Отмечается, что эта цифра превышают общее количество американских военнослужащих, убитых за 20 лет в Ираке и Афганистане.

По словам официальных лиц США, «ошеломляющие» потери, накопленные всего за три недели боев, серьезно влияют на боеспособность подразделений РФ.

В Пентагоне считают, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, делает подразделение неспособным выполнять военные задачи.

«С более чем 150000 военнослужащих РФ, участвующих в войне в Украине, российские потери, включая примерно от 14 000 до 21 000 раненых, близки к этому уровню», — отметило издание.

Кроме того, российская армия потеряла в боях не менее трех генералов.

Чиновники Пентагона полагают, что растущее число убитых на войне может негативно повлиять на желание российских солдат продолжать боевые действия. По данным американской разведки, моральный дух войск РФ сильно упал и есть свидетельства того, что военные «бросают технику и уходят в лес».

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