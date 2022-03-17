Грузинский Патриарх призвал к молитве за мир в Украине

Главное: Грузинский Патриарх Илия II благословил молиться о мире в Украине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на patriarchate.ge, Католикос-патриарх всея Грузии Илия II призвал к одновременной молитве к Пресвятой Богородице о наступлении мира в Украине.

Патриарх Илия благословил 17 марта в 12. 00 по тбилисскому времени трижды прочитать особую молитву к Богородице.

Также Патриарх Илия сообщил, что в воскресенье, 20 марта, священнослужителям дается благословение отслужить молебны за мир в Украине и панихиду о погибших в войне в Украине.

Как сообщалось ранее, Патриарх Сербский Порфирий призвал сербов коленопреклоненно молиться Богородице, чтобы война в Украине была окончена как можно скорее, чтобы состоялись переговоры и был достигнут мир.

Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий призвал молиться о мире в Украине.

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