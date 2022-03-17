Румынская Православная Церковь оказала гуманитарную помощь украинцам на сумму более 4 млн долл

Главное: Гуманитарная помощь, оказанная Румынской Православной Церковью в связи с военными действиями в Украине, составила 18 823 874 лей - более 4 млн. долларов.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом пресс-служба Румынского Патриархата указала в отчете о помощи Украине с момента начала военных действий. Данные предоставлены по состоянию на 10 марта.

«На драматическом фоне начала войны в Украине и вызванной ею гуманитарной катастрофы Румынская Православная Церковь мобилизовалась с первых дней конфликта», − указано в документе.

Первыми оказали поддержку приграничные епархии Румынской Православной Церкви − Бессарабская митрополия, Сучавская и Рэдэуцкая архиепископия, Марамурешская и Сатмарская епархия, Тулчинская епархия.

Для координации инициатив по сбору пожертвований Румынский Патриархат в сотрудничестве с Федерацией благотворительности и Ясской архиепископией активировал онлайн-платформы «Помогай с радостью» и «Будь полезным».

В благотворительных акциях приняли участие 4310 человек из числа священнослужителей и волонтеров, из которых были сформированы бригады постоянной помощи, работающие посменно по восемь часов.

Предоставленная гуманитарная поддержка состояла из денег, продуктов и товаров первой необходимости (пайки, горячее питание, детское питание, средства гигиены, лекарства, одеяла, одежда, игрушки и прочее). К этому добавился ряд социальных услуг (услугами перевода воспользовались 42 707 прибывших, консультациями по текущим вопросам − 29 587 человек и медицинской помощью − 9 048 человек). На размещение беженцев было выделено 8 174 места, из них 7 521 − с обеспечением питания.

Также были организованы поставки гуманитарных грузов: 128 перевозок в Румынии, 47 − в Украине и 10 − в Республике Молдова.

Также волонтеры часовни собора Спасения Нации провели акцию по сдаче крови под названием «Сдай кровь для Украины!» в рамках кампании Румынского Патриархата «Сдай кровь, спаси жизнь!», которая проходила 2-8 марта в сотрудничестве с медицинским персоналом Центра переливания крови Министерства национальной обороны. Эта акция продолжилась 15 и 16 марта в штаб-квартире Генеральной инспекции румынской жандармерии.

Как сообщалось ранее, православные Австрии и Венгрии передали гуманитарную помощь украинским беженцам в Закарпатье.

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