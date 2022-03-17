Российские военные хотят прострелить себе ноги украинскими патронами, чтобы попасть в госпиталь, - СБУ

Главное: В очередном перехваченном разговоре российских военных слышно, что они ищут «украинские патроны», чтобы ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Детали: Очередной перехваченный разговор СБУ показывает, насколько деморализована и разбита армия россиян. Об этом в Телеграме сообщает Служба безопасности Украины.

«Враги больше не хотят воевать и ставят для себя единственную задачу — выжить: „Я тебе по секрету скажу... Мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попростреливать и вернуться в госпиталь в Буденновск...“ — делится с матерью рашист. Он мечтает сбежать с поля боя, потому что потери ужасают», — отмечают в СБУ.

«То, что осталось от его бригады, сейчас дислоцируется в Николаевской области. Они хотят зайти в город, однако уже стали небоеспособными: «У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями... Еще около 320 человек раненых и 350 человек — „200-й“ груз», — говорит российский военный.

В СБУ подчеркнули: «Как бы путин ни пытался скрыть потери, однако их масштабы пугают даже российских военных. И, что главное, побуждают к бегству из армии».

В тему: Пресс-служба СБУ опубликовала разговор российского военного со своей женой, в котором он говорит, что командование их обманывает. И призвал ее не верить всему, что ей говорят.