Возможно, третья мировая война уже началась, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что никто не может предсказать, что будет, если Украина не выстоит в войне с Россией. По его словам, возможно, третья мировая война уже началась.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что вторжение России может стать началом третьей мировой войны. Об этом он заявил в интервью американскому каналу NBC.

«Никто не знает, возможно, она (третья мировая война) уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень сложно сказать», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что никто не может предсказать, когда начнется война и как она закончится.

В тему: Владимир Зеленский понимает, что Украину в НАТО не ждут. По его словам, украинский народ тоже начинает это понимать.