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Новости > Россия начхала на требование Международного суда ООН остановить войну

Россия начхала на требование Международного суда ООН остановить войну

Агата Кловская
17.03.22 13:06
492
Россия начхала на требование Международного суда ООН остановить войну

Главное: В РФ проигнорировали решение Международного уголовного суда ООН прекратить войну против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.

Детали: Россия отказывается выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине. Решение суда в четверг, 17 марта, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как „согласие сторон“. Здесь никакого согласия быть не может... В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — сказал он.

Комментируя опубликованный Financial Times проект «мирного соглашения» между Украиной и РФ, Песков заявил, что в этой публикации «элементы правильные, но в целом она неверна».

«В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано все неверно, и по сути она не верна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности», — сказал Песков.

На вопрос, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей, он ответил: «Нет, работа продолжается — когда будет прогресс, мы сообщим».

Кроме того, Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует поездку в зону «операции» в Украине и встречи с ранеными военными в госпиталях.

Также Песков заявил, что переговоры Украины и РФ продолжаются.

В тему: Суд в Гааге обязал Россию остановить войну в Украине.

Тэги: Украина, война, Дмитрий Песков, Международный суд ООН, Росси

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