Метро в Киеве снова работает в режиме перевозок

Главное: В Киеве возобновляет работу общественный транспорт: наземный транспорт и метро для перевозок будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают и как укрытие.
Детали: Метро в Киеве с 17 марта снова заработало в режиме перевозок. Ранее из-за усиленного комендантского часа движения поездов было приостановлено. Об этом сообщает Киевский метрополитен.
Наземный транспорт и метро для перевозок будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают и как укрытие.
Схема движения поездов:
— Красная ветка — от ст. Шулявская до ст. Университет;
— Синяя ветка — от ст. Героев Днепра до ст. Теремки (без остановки на станциях Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого);
— Зеленая ветка — от ст. Сырец до ст. Выдубичи (без остановки на станциях Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота).
Также работает участок Славутич — Красный хутор.
Ориентировочный интервал движения 40 минут, однако график может оперативно изменяться при необходимости.
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