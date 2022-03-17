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Новости > Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на 17 марта

Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на 17 марта

Агата Кловская
17.03.22 11:05
161
Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на 17 марта

Главное: В Украине уже погибли 14 тысяч солдат из РФ. Данные приводит Генштаб ВСУ.

Детали: Генштаб ВСУ привел данные о потерях России в войне. Цифры называют на четверг, 17 марта.

Отмечается, что в Украине погибли уже 14 тысяч солдат.

Кроме этого было уничтожено: 86 самолетов, 108 вертолетов, 444 танка, 1 435 боевых бронированных машин, 201 артиллерийская система, 43 средства ПВО, 72 реактивные системы залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня, три корабля/легких скоростных катера, 864 единицы автомобильной техники и 10 единиц специальной техники.

Информируется, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

В тему: В Украине заработало Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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