Российские войска практически полностью разрушили Мариуполь

Главное: По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, город из-за постоянных обстрелов со сторон России разрушен почти на 90%. На 13 марта в городе погибли 2358 человек, множество людей находятся под завалами.

Детали: Мариуполь разрушен практически на 90%, не осталось ни одного дома и здания без повреждений. Об этом в интервью Forbes Украина рассказал заместитель мэра города Сергей Орлов.

«Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», — заявил он.

По его словам, на 13 марта в городе погибли 2358 человек.

«Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножить на 1,5-2», — отметил Орлов.

Заммэра уточнил, что людей, в основном, хоронят в братских могилах в центре города.

«Окрестности города закрыты. Россияне не выпускают нас на действующие кладбища. Сначала хоронили на закрытом лет сорок центральном кладбище. Сейчас там нет мест. Поэтому в Городском саду. Некоторые у себя во дворах хоронят», — рассказал он.

Из всех служб в городе работает только несколько машин водоканала, которые развозят воду.

«Ну, какие службы... Полиция? Там их убивают россияне и топливо кончается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду. ГСЧС почти все машины расстреляны, они не имеют возможности выезжать на пожары», — подчеркнул Орлов.

Также в городе остановлены все промышленные предприятия.

«Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. „Азовсталь“ разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на „Азовсталь“», — отметил чиновник.

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