Главное: Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных появилось в Украине. Его создали согласно соответствующей Женевской конвенции.

Детали: Согласно соответствующей Женевской конвенции в Украине заработало Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Она сказала: «С сегодняшнего дня у нас создано Национальное информационное бюро согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года».

Уточняется, что государственное предприятие «Украинский национальный центр развития мира» будет юридическим лицом публичного права и станет выполнять функции Национального информационного бюро.

Уточняется, что украинская сторона уже проинформировала об этом Красный Крест и надеется на плодотворное сотрудничество.

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