Украинским футболистам разрешили временно покидать свои клубы во время войны

Главное: Украинским футболистам разрешили менять клубы на время войны. Они могут покинуть Премьер-лигу.

Детали: В ФИФА разрешили украинским футболистам покидать свои клубы в Премьер-лиги на время войны. Был изменен регламент переходов.

Ранее это могли сделать легионеры.

Сообщается, что украинцам можно будет переходить в новые клубы, даже если завершен период регистрации в ассоциации команды, в которые те хотят перейти.

Заинтересованные клубы смогут регистрировать не более двух игроков с украинским паспортом.

Впрочем, сперва футболистам должны разрешить выезд за границу. Напомним, что в Украине запрет на выезд для мужчин 18-60 лет.

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