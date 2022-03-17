Число жертв войны в Украине среди детей продолжает неуклонно расти

Главное: На войне в Украине гибнут дети. Число жертв растет.

Детали: С начала войны с Россией в Украине погибли уже 108 детей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Отмечается, что более 120 несовершеннолетних получили ранения.

Больше всего детей пострадало в Киевской (52), Харьковской (34), Донецкой (25), Черниговской (24), Николаевской (20), Житомирской (15), Сумской (14) и Херсонской (10) областях.

Информируется, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждений фиксировали в Донецкой (119), Харьковской (77), Николаевской (30), Сумской (28), Киевской (35) и Херсонской (21) областях, а также в Киеве (24).

Резюмируется, что под обстрелы попали 11 лечебных учреждений, а также три центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

В тему: Жертвами войны в Украине уже стали более ста детей.