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Новости > Киевские школьники вновь будут учиться

Киевские школьники вновь будут учиться

Агата Кловская
17.03.22 09:56
214
Киевские школьники вновь будут учиться

Главное: В Киеве снова будут учиться школьники. В онлайн-режиме.

Детали: В Киеве решили возобновить учебный процесс на фоне продолжающейся войны. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки города Елена Фиданян.

По ее словам, обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Чиновница отметила, что директора всех школ получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать (о чем уже сообщено ученикам и их родителям) и какова цель привлечения учеников.

Она поведала: «Основная задача – мягко вводить школьников в обучение, восстанавливать процесс повторения знаний и получения новых. Такие подготовительные мероприятия станут хорошей основой для возобновления образовательного процесса».

Для детей в дистанционном формате возобновили работу секции Киевской МАН и кружки Киевского Дворца детей и юношества.

Информируется, что сейчас педагоги Киевской МАН проводят индивидуальные онлайн-консультации с воспитанниками, которые готовятся к участию в 3-м всеукраинском этапе Конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

Кроме этого продолжается подготовка к участию в международных мероприятиях и прием конкурсных работ.

Резюмируется, что киевский Дворец детей и юношества предлагает посетить онлайн-мастер-классы по народному творчеству, тренинги по кризисной психологии, лайфаки по медиаграмотности, студию актерского мастерства, овладеть навыками социальных коммуникаций.

В тему: В Украине понемногу возобновляется учебный процесс в школах.

Тэги: Киев, общество, война, учеба, школы, новости Украины

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