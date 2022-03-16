Одиозный российский чиновник внезапно рассказал о любви к украинскому языку

Главное: Сергей Лавров расписался в любви к украинской культуре. В частности – к языку.

Детали: Один из идеологов войны в Украине министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданное признание. Он расписался к любви к нашей культуре.

Чиновник, среди прочего, заявил: «Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. Лично у меня много друзей украинцев».

Он добавил: «Я люблю украинскую культуру – эту мягкость, мову украинскую, кухню украинскую люблю, люблю украинский юмор, который всегда с самоиронией и часто раскрывает присущую украинскому характеру хитринку».

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