Украина и Россия взяли паузу в переговорах

Главное: Сегодняшний раунд переговоров проходил в режиме видеоконференции. Они продолжатся завтра.

Детали: Украина и Россия взяли техническую паузу в переговорах о прекращении войны, сообщил в понедельник, 14 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, пауза — до завтрашнего дня.

Он пояснил, что она нужна «для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...».

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