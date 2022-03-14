Из-за войны в Украине обесточены более тысячи населенных пунктов

Главное: Из-за войны в Украине ощущаются проблемы с электричеством. Были обесточены 1 003 населенных пунктов.

Детали: На утро понедельника, 14 марта, из-за военных действий России в Украине были обесточены 1 003 населенных пунктов. Данные приводит ГСЧС.

Информируется, что для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено двенадцать генераторов, из них пять – для обеспечения электроэнергией больниц.

Сообщается также: «За минувшие сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 620 выездов, в том числе 261 выезд на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 50 человек».

Также отмечается: «Пиротехниками ГСЧС осуществлено 109 привлечений, обезврежено 330 ВОП, обследована и очищена территория площадью 4,52 га».

Кроме этого, как стало известно, на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины и органами местной власти развернула 87 палаток для обогрева и приема граждан. С начала функционирования оказана помощь около 225 тысячам лицам.

Резюмируется, что проведена эвакуация населения в общем количестве более 548 тысяч человек.

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