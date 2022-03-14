Жертвами войны в Украине стали уже 90 детей

Главное: Уже 90 детей погибли в Украине с начала войны. Ранения получили более ста малышей.

Детали: Офис генпрокурора в понедельник, 14 марта, сообщает, что за дни войны в Украине погибли уже 90 детей. Также более ста несовершеннолетних получили ранения.

Уточняется, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Кроме этого, информируется, что были повреждены из-за бомбежек и обстрелов 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью.

Больше всего разрушений в Донецкой (119 учебных заведений), а также в Николаевской (30), Сумской (28), Киевской (35), Херсонской (21) областях, а также в Киеве (24).

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