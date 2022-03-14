Россия якобы просит Китай помочь в войне с Украиной

Главное: По информации представителей США, российская сторона попросила военной и экономической помощи у Китая в войне с Украиной. Китай эту информацию не подтверждает.
Детали: Официальные лица США заявляют, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной, сообщает The New York Times.
При этом американские официальные лица отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет Москва.
Также они отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы РФ.
В США внимательно следят за тем, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.
МИД Китая прокомментировал информацию СМИ о просьбе России о военной помощи, назвав ее дезинформацией.
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