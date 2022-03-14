НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличной валюты

Главное: НБУ вернул ограничения на вывоз за границу валюты. Они касаются наличности.

Детали: Национальный банк Украины вернул ограничения на вывоз за границу наличных в иностранной валюте. Решение финансовым регулятором было принято накануне, 13 марта.

Так, запрещается вывозить за границу наличные валютные ценности, объем которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро.

Для этого нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы:

- справка о снятии наличных с собственных (личных) счетов;

- валютно-обменная квитанция;

- справка о приобретении банковских металлов.

Информируется, что такое решение было принято с целью предотвращения вывода капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами власти.

Ожидается, что такой шаг в нынешней ситуации является вынужденным.

Резюмируется, что украинцы должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро, когда пересекают государственную границу Украины – данное требование остается неизменным.

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