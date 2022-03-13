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Новости > На Ровенщине, Николаевщине, Буковине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

На Ровенщине, Николаевщине, Буковине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Александра Кудрявцева
13.03.22 18:10
94
На Ровенщине, Николаевщине, Буковине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
Главное: В Ровенской, Вознесенской, Черновицкой, Днепропетровской епархиях священники Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших украинских военнослужащих. 
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Ровно священники Георгиевского подворья совершили чин погребения погибшего воина Евгения Захоженка, погибшего в первые дни войны в районе Харькова.
 
Покойный проживал в соседнем с монастырем доме и был прихожанином обители.
 
«Детство и юность парня прошли на наших глазах. И сегодня со слезами на глазах провожали еще совсем молодого Евгения в последний путь», – рассказали монахини.
 
На Николаевщине в храме святителя Николая в поселка Братское чин отпевания погибших воинов ВСУ Сергея и Вячеслава совершил протоиерей Олег Гарбовский.
 
Священники Черновицко-Буковинской епархии в поселке Красноильск Черновицкой области отпели защитника Родины Павла Павленко.Он погиб 8 марта в боях против русской армии в Херсонской области.
 
Отпевание воина Павла совершили настоятель храма в честь Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Василий Павленко и протоиерей Николай Урсаки.
 
«Вечная память новопреставленному воину Павлу. Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнование семье героя, и просит всех молиться за упокой его души», – говорится в сообщении.
 
На Днепропетровщине настоятель кафедрального собора в честь Спаса Нерукотворного города Павлоград протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства города совершили чин отпевания погибшего военнослужащего, отдавшего свою жизнь в войне России против Украины.
 
В тему: На Житомирщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов.

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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