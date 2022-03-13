Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия

Александра Кудрявцева
13.03.22 17:40
30
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия
Главное: Главная тема Недели Торжества Православия - победа над иконоборчеством.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом рассказал митрополит Филарет (Кучеров) во время проповеди.
 
«Исторически период иконоборчества длился на протяжении целого столетия. Это был очень тяжелый, грустный для Церкви период, когда уничтожались иконы и святыни. Если бы это движение не остановилось, то сегодня у нас была бы совсем другая церковная традиция, другой чин богослужения», - сказал владыка.
 
Митрополит Филарет отметил, что создавать изображение Спасителя было принято еще в древнехристианское время. 
 
«Общины первых христиан можно разделить на те, что образовались из иудеев и те, что вышли из язычников. Среди первых никаких изображений Бога не делали, потому что в иудаизме это было запрещено второй заповедью Десятословия. Выходцы из языческого мира относились к этому по-другому. В своей дохристианской жизни они делали изображение с их языческими богами», - продолжил владыка.
 
Архиерей объяснил, что древние люди не имели такого отношения к иконам. «Это мы уже имеем развитое богословие иконы. И формировалось это богословие именно потому, что была необходимость найти четкие аргументы в сторону икон для полемики с иконоборцами», - добавил он.
 
«На протяжении истории у верующих менялось отношение к иконам. Святые отцы древности называли икону «Библией для неграмотных», «живописным Евангелием», «бессловесной проповедью», или «богословием в красках»», - заметил иерарх УПЦ
 
Он привел слова святителя Григория Двоеслова, который говорил: «изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах».
 
В начале становления христианства к иконе было отношение как к благочестивому изображению, помогавшему лучше понимать Евангелие, - отметил Львовский митрополит.
 
«В 305 году на территории современной Испании состоялся Эльвирский собор христианской церкви, на котором было осуждено идолопоклонство. Там было принято решение о том, чтобы изображаемое на стенах не служило предметом чествования.
 
В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт – документ, которым на территории Римской империи провозглашалась религиозная терпимость. Миланский эдикт положил конец гонениям на христиан и в церковь хлынул поток новых людей – большинство из которых были язычниками. Вчерашние язычники начали вносить в церковную жизнь новые элементы. Среди них было и изображение Бога, ранее бывшее для них привычным», - продолжил архиерей.
 
Он напомнил, что в IV и V веках иконопочитание вошло во всеобщее употребление. «По церковному учению, чествование икон должно состоять в почитании лица, изображенного на нем. Такое почитание должно выражаться благоговением, поклонением и молитвой лицу, изображенному на иконе. Но в VIII веке к такому церковному учению стали приобщаться не православные взгляды, особенно у простого народа, который в большинстве своем придавал в религии главное значение внешности и обрядности. Глядя на иконы и молясь перед ними, люди невежественные забывали возвышаться умом и сердцем от видимого к невидимому и даже понемногу усвоили убеждение, что изображаемые на иконах лица не отделяются от икон. Отсюда легко развилось поклонение собственно иконам, а не изображаемым лицам – распространились суеверия, граничащие с идолопоклонством», - добавил владыка.
 
«Тогда же в VII веке начался активный процесс иконоборчества. Но и здесь народ перешел черту здравого смысла. В начале VIII века были запрещены религиозные изображения, иконы, фрески и мозаики. Вместо того, чтобы учить людей правильному пониманию икон, эти образы беспощадно истреблялись. Глядя на то, что происходило в их народе, святые отцы, созвали собор в Никее. Это произошло в 787 году. Этот собор был признан Седьмым Вселенским собором. Самым главным итогом работы собора стал догмат об иконопочитании: «Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней»», - сказал иерарх УПЦ.
 
В завершении митрополит Филарет призвал помнить об этих событиях и самим правильно относиться к иконам, не впадая ни в какие из приведенных выше крайностей.
 
В тему: Святогорская лавра УПЦ, где находятся беженцы, пострадала от авиаудара.
 

Тэги: УПЦ

Комментарии

Статьи

12.03.22 21:51

Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации

Автор: Александр Панько

Дайджест

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации
10.03.22 21:03

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации

Автор: ТГ Политика страны

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.03.22 17:00

Папа Римский назвал происходящее в Украине «резней»
13.03.22 16:43

«Укрзализныця» поведала о потерях среди своих сотрудников за время войны с Россией
13.03.22 16:17

Названы самые горячие точки на фронтах
13.03.22 15:52

В Святогорске российские войска бомбили объекты нашей ПВО
13.03.22 15:50

Святогорская лавра УПЦ, где находятся беженцы, пострадала от авиаудара
13.03.22 14:57

На Днепропетровщине священник УПЦ спас от обстрелов 725 детей
13.03.22 11:55

Президент Украины поблагодарил УПЦ за помощь в организации гуманитарного коридора в Мариуполе
13.03.22 11:53

Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
12.03.22 19:25

На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
12.03.22 16:12

На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
13.03.22 16:17

Названы самые горячие точки на фронтах
13.03.22 11:53

Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
12.03.22 16:12

На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
12.03.22 15:13

Продолжения войны с Украиной хочет всего два человека, – разведка
11.03.22 18:29

Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
11.03.22 16:49

Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
11.03.22 16:18

Россия готовит авиаудары по территории Беларуси, — Резников
11.03.22 15:46

Украина претендует на $415 млрд арестованных золотовалютных резервов России
11.03.22 14:45

Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс
11.03.22 14:21

Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
11.03.22 16:49

Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
11.03.22 18:29

Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
11.03.22 14:21

Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
07.03.22 19:00

Стало известно, жители каких регионов получат от государства по 6,5 тыс. гривен
12.03.22 16:12

На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
11.03.22 18:05

США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина
09.03.22 14:04

Россия может остаться и без сигарет
08.03.22 18:30

В ООН запретили сотрудникам называть войной агрессию РФ против Украины
12.03.22 15:49

В Василькове уничтожили аэропорт
12.03.22 15:38

На ЧАЭС начался экстренный ремонт
Фото и Видео
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину
Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину
Появилось видео, как россияне с помощью палок воруют кур в украинских селах
Появилось видео, как россияне с помощью палок воруют кур в украинских селах
Пленные российские солдаты грозят Путину восстанием
Пленные российские солдаты грозят Путину восстанием
Хакеры Anonymous взломали российские госканалы, где показали кадры войны в Украине
Хакеры Anonymous взломали российские госканалы, где показали кадры войны в Украине
На дом Зеленского упал обломок ракеты
На дом Зеленского упал обломок ракеты
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве
Мир на грани начала Третьей мировой войны: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Мир на грани начала Третьей мировой войны: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.