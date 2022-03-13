Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия

Главное: Главная тема Недели Торжества Православия - победа над иконоборчеством.

«Исторически период иконоборчества длился на протяжении целого столетия. Это был очень тяжелый, грустный для Церкви период, когда уничтожались иконы и святыни. Если бы это движение не остановилось, то сегодня у нас была бы совсем другая церковная традиция, другой чин богослужения», - сказал владыка.

Митрополит Филарет отметил, что создавать изображение Спасителя было принято еще в древнехристианское время.

«Общины первых христиан можно разделить на те, что образовались из иудеев и те, что вышли из язычников. Среди первых никаких изображений Бога не делали, потому что в иудаизме это было запрещено второй заповедью Десятословия. Выходцы из языческого мира относились к этому по-другому. В своей дохристианской жизни они делали изображение с их языческими богами», - продолжил владыка.

Архиерей объяснил, что древние люди не имели такого отношения к иконам. «Это мы уже имеем развитое богословие иконы. И формировалось это богословие именно потому, что была необходимость найти четкие аргументы в сторону икон для полемики с иконоборцами», - добавил он.

«На протяжении истории у верующих менялось отношение к иконам. Святые отцы древности называли икону «Библией для неграмотных», «живописным Евангелием», «бессловесной проповедью», или «богословием в красках»», - заметил иерарх УПЦ

Он привел слова святителя Григория Двоеслова, который говорил: «изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах».

В начале становления христианства к иконе было отношение как к благочестивому изображению, помогавшему лучше понимать Евангелие, - отметил Львовский митрополит.

«В 305 году на территории современной Испании состоялся Эльвирский собор христианской церкви, на котором было осуждено идолопоклонство. Там было принято решение о том, чтобы изображаемое на стенах не служило предметом чествования.

В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт – документ, которым на территории Римской империи провозглашалась религиозная терпимость. Миланский эдикт положил конец гонениям на христиан и в церковь хлынул поток новых людей – большинство из которых были язычниками. Вчерашние язычники начали вносить в церковную жизнь новые элементы. Среди них было и изображение Бога, ранее бывшее для них привычным», - продолжил архиерей.

Он напомнил, что в IV и V веках иконопочитание вошло во всеобщее употребление. «По церковному учению, чествование икон должно состоять в почитании лица, изображенного на нем. Такое почитание должно выражаться благоговением, поклонением и молитвой лицу, изображенному на иконе. Но в VIII веке к такому церковному учению стали приобщаться не православные взгляды, особенно у простого народа, который в большинстве своем придавал в религии главное значение внешности и обрядности. Глядя на иконы и молясь перед ними, люди невежественные забывали возвышаться умом и сердцем от видимого к невидимому и даже понемногу усвоили убеждение, что изображаемые на иконах лица не отделяются от икон. Отсюда легко развилось поклонение собственно иконам, а не изображаемым лицам – распространились суеверия, граничащие с идолопоклонством», - добавил владыка.

«Тогда же в VII веке начался активный процесс иконоборчества. Но и здесь народ перешел черту здравого смысла. В начале VIII века были запрещены религиозные изображения, иконы, фрески и мозаики. Вместо того, чтобы учить людей правильному пониманию икон, эти образы беспощадно истреблялись. Глядя на то, что происходило в их народе, святые отцы, созвали собор в Никее. Это произошло в 787 году. Этот собор был признан Седьмым Вселенским собором. Самым главным итогом работы собора стал догмат об иконопочитании: «Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней»», - сказал иерарх УПЦ

В завершении митрополит Филарет призвал помнить об этих событиях и самим правильно относиться к иконам, не впадая ни в какие из приведенных выше крайностей.