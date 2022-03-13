Папа Римский назвал происходящее в Украине «резней»

Главное: Папа Римский прокомментировал войну в Украине. Он назвал ее резней.
Детали: Папа Римский Франциск резко осудил войну России в Украине. Главу католиков цитирует Vatican News.
Он сказал: «Мариуполь стал городом мучеников в страшной войне, разоряющей Украину».
Отмечается, что Франциск «выразил ужас перед варварством убийства детей, невинных и безоружных гражданских лиц, а также призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, пока она не превратила города в кладбища».
Папа Римский заявил: «С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, которые умоляют положить конец войне. Во имя Бога, да будут услышаны вопли страждущих и прекратятся бомбежки и обстрелы! Пусть будет реальный и решительный акцент на переговорах, пусть гуманитарные коридоры будут эффективными и безопасными. Именем Бога прошу вас: остановите эту резню!».
Кроме этого глава католиков попросил «принять беженцев, в которых присутствует Христос, выразив при этом свою благодарность за существующую огромную сеть солидарности».
Также он попросил, чтобы все епархиальные и религиозные общины активизировали свои усилия в молитвах о мире.
Франциск отметил: «Бог есть только Бог мира, он не бог войны, и те, кто поддерживает насилие, оскверняют его имя».
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