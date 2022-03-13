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Новости > В Святогорске российские войска бомбили объекты нашей ПВО

В Святогорске российские войска бомбили объекты нашей ПВО

Автор: «Фраза»
13.03.22 15:52
368
В Святогорске российские войска бомбили объекты нашей ПВО

Вчера 12 марта в 22.00 в ходе боевых действий пострадала Свято-Успенская Святогорская Лавра. На территории монастыря воронок нет, но взрывом были выбиты окна и двери. Нескольких раненых доставили в больницу, большинству оказали помощь на месте. Погибших нет.

Взрыв произошел в 50 метрах от моста через Сиверский Донец, расположенного у входа в Лавру. В настоящее время информация о боеприпасе разнится. Некоторые сообщают, что это была бомба, по информации других — ракета, которую сбили над Лаврой украинские ПВО, сообщают «Власти».

Также сообщается, что между Святогорском и Татьяновкой, то есть на расстоянии менее одного километра от святыни, располагался позиционный район украинских зенитно-ракетных комплексов. С учетом этого версия о том, что рядом с Лаврой взорвалась ракета противника, сбитая зенитчиками прямо над лаврой, представляется маловероятной: современные средства ПВО позволяют уничтожать воздушные цели на расстоянии от 3 до 100 км.

Использование авиации для подрыва моста нашими силами в оборонительных целях представляется маловероятным, так как противник находится достаточно далеко, и уничтожение моста было бы преждевременным, а в случае необходимости скорее производилось бы саперами на земле. Для наступающей армии разрушать мост также не целесообразно, поэтому вряд ли именно он был целью удара.

В то же время, ввиду активного использования авиации ВС РФ и сопровождающих его потерь от действий нашей ПВО, нанесение удара по позиционному району представляется вполне логичным и ожидаемым. Помимо Святогорска российская авиация также бомбила окраины Славянска и Лимана — и везде рядом находятся хоть какие-то аэродромы, вблизи которых должны размещаться и средства ПВО. Понятно, что уничтожение данных объектов необходимо оккупантам для последующего захвата и использования этих аэродромов.

При этом, как утверждают СМИ, противником используются и неуправляемые бомбы, которые более эффективны для уничтожения площадных объектов, но, несмотря на все заявления о модернизации систем наведения, все-таки являются менее точными, чем корректируемые или управляемые авиационные боеприпасы. Круговое вероятное отклонение (характеристика точности) осколочно-фугасных авиабомб ОФАБ-250-270, применявшихся ВС РФ в Сирии и сбрасываемых с высоты до 16 км, составляет от 30 до 150 метров. Так что, ввиду близости позиций наших зенитчиков к Лавре, попадание одной из таких бомб на непосредственно прилегающую к ней территорию сложно исключить.

В то же время, отсутствие попаданий на территорию обители может свидетельствовать о том, что противник просчитал последствия и все-таки предпринял все возможные меры, чтобы избежать нежелательных последствий авиаудара. К сожалению, полностью исключить случайные попадания по церковным строениям у них получается не всегда. Но, разумеется, если бы целью противника был сам монастырь (что вряд ли, ввиду очевидно нежелательного резонанса и влияния на отношение местных жителей к России), разрушения уж точно были бы гораздо больше. Так что тут вопрос скорее в том, что наши власти и военные сделали для обеспечения безопасности украинской святыни, насельников монастыря и укрывающихся там беженцев.

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