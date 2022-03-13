Президент Украины поблагодарил УПЦ за помощь в организации гуманитарного коридора в Мариуполе

Главное: Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 12 марта подчеркнул важность роли Церкви в обеспечении гуманитарного коридора в Мариуполе.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий лично, а также при участии и содействии некоторых других иерархов и священнослужителей Украинской Православной Церкви приложил усилия для организации гуманитарного коридора в Мариуполь.

В настоящее время в составе гуманитарного каравана, который везет в Мариуполь более 90 тонн пищевых продуктов и медикаментов, находится митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука со священниками своей епархии.

«Благодарен представителям Церкви, которые присоединились к попыткам защитить гуманитарный коридор в Мариуполе от обстрелов», — сказал Владимир Зеленский

Также Президент в этом обращении призвал всех украинцев «работать вместе без внутренних расколов, поддерживая друг друга, по всей Украине».

Позже во время своего общения с иностранными СМИ Владимир Зеленский рассказал, что это уже 5-й гуманитарный груз, отправляемый в Мариуполь. Его раньше не пропускали и расстреливали русские войска.

«...На Мариуполь сегодня отправились представители церквей. Мы с ними соединились, и они сказали: „Да, мы поедем“, потому что до этого конвой расстреливали российские войска», — рассказал зарубежным журналистам Президент.