На Херсонщине оккупанты готовят псевдореферендум для создания очередной «народной республики»

Главное: Российские оккупанты пытаются организовать в Херсоне псевдореферендум для создания так называемой «Херсонской народной республики». Они уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить их на свою сторону.

Детали: Россияне готовят псевдореферендум по созданию так называемой «Херсонской народной республики». Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты уже обзванивают местных депутатов, чтобы склонить на свою сторону и помочь в организации «референдума».

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