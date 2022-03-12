Луцкий архиепископ УПЦ призвал молиться о прекращении войны и помогать беженцам

Главное: Нужно молиться о скорейшем прекращении военных действий и наступлении долгожданного мира в Украине.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил обратился к священству и верующим епархии с призывом всячески помогать людям, которые из-за войны стали беженцами.

Архиерей с сожалением констатировал, что из-за нападения на Украину войск Российской Федерации погибло уже больше тысячи мирных людей.

«Наша Церковь ежедневно молится за всех невинно убитых соотечественников и всех воинов Вооруженных Сил Украины. Особые просьбы преподносились и в храмах нашей епархии на этой неделе — первой неделе Великого поста», — написал иерарх УПЦ

Обращаясь к верующим Волынской епархии УПЦ , священникам и монашеству, архиепископ Нафанаил призвал их не стоять в стороне от чужой беды, а всячески помогать беженцам. Он также рассказал, что епархия продолжает свои благотворительные проекты и дальше.

«Наши храмы и православные общины продолжают собирать продукты и необходимые вещи для военных и наших переселенцев. Неоднократно наши священники передавали помощь для луцкого родильного и областного перинатального центра, где находятся самые маленькие детки», — рассказал владыка.

Архиепископ Нафанаил высказал уверенность, что Господь наш Иисус Христос покровительством Своей Пречистой Матери сохранит страну и ее боголюбивый народ, и подаст долгожданный мир.