США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина

Главное: Джо Байден анонсировал новые санкции в отношении Путина. По его словам, к решению присоединятся страны НАТО, Евросоюза и «Большой семерки».

Детали: Президент США Джо Байден анонсировал целый ряд шагов в отношении президента России Владимира Путина за войну против Украины.

«Сегодня вместе с другими союзниками по НАТО и министрами финансов других стран „Большой семерки“ и Европейского союза мы совместно объявим о целом ряде шагов по отношению к Путину для того, чтобы призвать его к еще большему ответу за агрессию в отношении Украины», — отметил Байден.

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