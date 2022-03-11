Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС, – разведка

Главное: Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Владимир Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. Поэтому, по имеющейся информации, он отдал приказ о подготовке теракта на ЧАЭС.

Детали: Президент России Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На объекте, который сейчас контролируют российские военные, планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую враг хочет переложить на Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности. Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли „белорусские специалисты“. Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта», – говорится в сообщении украинских разведчиков.

Также противник, судя по всему, попытается обвинить украинских военных в аварии на ЧАЭС.

«В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС. То есть, не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины», – подчеркивает ГУР.

В разведке добавили, что подобные действия российских военных будут иметь катастрофические последствия для всей планеты.

В тему: ЧАЭС и другие ядерные объекты Зоны отчуждения были обесточены, причина – повреждение высоковольтной линии, сообщает «Энергоатом».

В МАГАТЭ прокомментировали напряженную ситуацию вокруг ЧАЭС.